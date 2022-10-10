Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Tansiyon seviyeleri ne kadar yüksek olursa başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riski o kadar artar. Hipertansiyonla mücadelede ilaçlar ve doğru beslenme birbirini tamamlar. Yüksek tansiyonun erken evrelerinde olduğu kadar sonraki evrelerde de doğru beslenme, tansiyonu ve buna bağlı riskleri kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon inme, kalp krizi, periferik arter hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve retinopati için ana risk faktörüdür. Tansiyon ne kadar yüksek olursa, hastalıklara yakalanma riski de o kadar yüksek olur. Yüksek tansiyon vakalarının yüzde 90-95'inin yetersiz beslenme, fazla kilo, obezite ve hareketsiz yaşam tarzından kaynaklandığı tahmin edilirken, hipertansiyon vakalarının sadece yüzde 5-10'unun endokrin sistem veya böbrek hastalığı ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, genel olarak yaşam tarzınızı iyileştirmek, hipertansiyonu önlemede veya hipertansiyonla mücadelede oldukça etkilidir.