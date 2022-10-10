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Sağlık
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Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

2022-10-10 19:36:22
Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Atardamarların içindeki kan basıncına tansiyon denir. Tansiyon hastalarında ilaç tedavisi yanı sıra yaşam tarzında değişiklik önerilir. Bu hastaların ideal kiloda olmaları, az tuz tüketmeleri, düzenli egzersiz yapmaları gerekir. Altta yatan hastalığın tedavisini yapmak esastır.

#1
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa neden olan yüksek tansiyona karşı dengeli beslenmek oldukça önemli. İşte diyetinizde mutlaka olması gereken 10 yiyecek...

#2
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Tansiyon seviyeleri ne kadar yüksek olursa başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yakalanma riski o kadar artar. Hipertansiyonla mücadelede ilaçlar ve doğru beslenme birbirini tamamlar. Yüksek tansiyonun erken evrelerinde olduğu kadar sonraki evrelerde de doğru beslenme, tansiyonu ve buna bağlı riskleri kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Yüksek tansiyon inme, kalp krizi, periferik arter hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve retinopati için ana risk faktörüdür. Tansiyon ne kadar yüksek olursa, hastalıklara yakalanma riski de o kadar yüksek olur. Yüksek tansiyon vakalarının yüzde 90-95'inin yetersiz beslenme, fazla kilo, obezite ve hareketsiz yaşam tarzından kaynaklandığı tahmin edilirken, hipertansiyon vakalarının sadece yüzde 5-10'unun endokrin sistem veya böbrek hastalığı ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, genel olarak yaşam tarzınızı iyileştirmek, hipertansiyonu önlemede veya hipertansiyonla mücadelede oldukça etkilidir.

#3
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Yüksek tansiyon neden olur? Çoğu durumda hipertansiyon, ergenlikten başlayarak yanlış yaşam tarzlarından kaynaklanır. Özellikle çok fazla tuz yemekten kaçınmanın gerekli olduğu, beslenmeyle güçlü bir şekilde bağlantılı bir hastalıktır. Ayrıca, sigara içmek ve hareketsiz bir yaşam tarzı tansiyonun düşmanıdır ve yaygın bir risk faktörüdür. Ayrıca, endokrin sistem veya böbrek hastalıklarına, belirli ilaçların alımına bağlı yüksek tansiyonun bazı daha nadir nedenleri ve ayrıca hamilelik sırasında gelişen formlar (preeklampsi, eklampsi) vardır. Yüksek tansiyon genellikle belirti göstermez, bu nedenle onu tespit etmek için periyodik olarak ölçülmesi gerekir. Hipertansiyonu olan çoğu kişi yeterli ve dengeli bir diyet sayesinde tansiyon seviyelerini kontrol altında tutabilmektedir.

#4
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Hipertansiyonla savaşan 10 yiyecek Hipertansiyonla mücadelede ilk temel kural çeşitli otlar ve baharatlar kullanarak tuz tüketimini sınırlamaktır. Genel beslenmeyi, yaşam tarzını iyileştirmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigaradan kaçınmak gerekir. Sağlıklı bir diyet, hipertansiyonun başlangıcına ve ilerlemesine karşı koymak için atılması gereken ilk adımdır. Sihirli formüller yoktur, ancak bazı yiyecekler hipertansiyonla savaşmaya yardımcı olabilir. İşte yüksek tansiyonla savaşan yiyecekler:

#5
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Kırmızı meyveler- Yaban mersini, çilek, ahududu ve kızılcık gibi kırmızı meyvelerin düzenli tüketimi hipertansiyon gelişimini önlemeye ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Bu meyveler tansiyon seviyelerini dengeleyen flavonoidler açısından zengindir. Muz- Muzlar, hipertansiyon kontrolünde etkili olan potasyum açısından zengindirler. Potasyum minerali sodyumun yerini alır, vücuttaki su miktarını azaltır ve tansiyonu düşürür.

#6
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Sarımsak Sarımsaklar vücuttaki nitrik oksit artışına katkıda bulunur. Bu da atardamarların genişlemesini uyarmaya yardımcı olur, böylece tansiyon düşer. Bitter çikolata Yapılan araştırmalar, bitter çikolata tüketen kişilerin daha az kalp ve damar hastalıkları riskine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak çikolatanın şeker içermemesi gerektiğini unutmayın. En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolataları tercih edin.

#7
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Yeşil yapraklı sebzeler Potasyum kan basıncını düşürerek vücuttaki fazla sodyumla savaşmaya yardımcı olur. Koyu yeşil yapraklı sebzeler de yüksek miktarda potasyum içerdiği için tansiyonun dengelenmesini sağlar. Roka, ıspanak, marul, lahana, şalgam ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri düzenli olarak tüketin. Kereviz- İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek sisteminin kan basıncını yükselten bir enzim olan fazla renini atmasına yardımcı olur. Kereviz tüketimi yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

#8
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Yağlı balıklar Yağlı balıklar, yüksek omega 3 içeriği sayesinde yüksek tansiyonun kontrolünde ve kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde faydalı bir etkiye sahiptir. Uskumru, somon ve ton balığı gibi yüksek miktarda omega 3 içeren balıkları tercih edin.

#9
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Tam tahıllar- Tam tahıllarda bulunan glutamatik asit, tansiyon değerlerini düşük tutmak için harika bir çaredir.

#10
Foto - Tansiyonu dengelemek için ne yapmalı? İşte Yüksek tansiyonla savaşan 10 yiyecek

Peynirler ve süt ürünleri Süt ve süt ürünleri, yüksek tansiyonun düşürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Tansiyon üzerindeki bu faydalı etki, kan basıncını belirli normal değerler içinde tutmaya yardımcı olarak aktif olarak etki eden bazı peptitlerin varlığından kaynaklanır.

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