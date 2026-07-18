Engelleyemeyebilirsiniz aman dikkat: Diz ağrısını hafife almayın! Diz kireçlenmesinde protez şart mı?

Bu uygulamalarda temel amaç; hastanın ağrısının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak, eklem fonksiyonlarını desteklemek, hareket kabiliyetini artırmak ve günlük yaşam kalitesini iyileştirmektir. Uygun hasta seçimi ve doğru tedavi planlamasıyla protez ameliyatına duyulan ihtiyacın geciktirilmesi bazı hastalarda mümkün olabilir. Ancak burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekir: Her tedavi yöntemi her hasta için uygun değildir ve hiçbir yöntemin sonucu tüm hastalarda aynı olmaz. Bu nedenle tedavi kararı mutlaka hastanın klinik muayenesi ve gerekli görüntüleme yöntemlerinin sonuçları değerlendirilerek verilmelidir.