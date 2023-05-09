Tırmanma sezon açılışı Çanakkale’de yapıldı

İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından Biga Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv destekleri ile düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 1.ayak yarışı, 06 Mayıs Cumartesi günü antrenman çıkışlarının ardından Biga meydanında gerçekleşen start seremonisi ile başladı.

Pazar günü 6,18 kilometre uzunluğundaki parkurda üç çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1’de Atış Motorsports'tan Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Fiat Palio ile Özgür Şenyüz ikinci ve yine Fiat Palio ile Cafer Talha Yılmaz da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Kategori 2’de GP Garage My Team'den Peugeot 208 R2 ile Buğra Can Kılıç günü en hızlı ismi olurken, Atış Motorsports'tan Renault Clio Rally5 ile Tuncer Sancaklı ikinciliği ve üçüncülüğü de yine aynı takımdan Engin Apaydın da üçüncülüğü elde ettiler.

Kategori 3’te Sena Racing adına Peugeot 208 Rally4 ile Refik Bozkurt birinciliğe uzanırken, Atış Motorsports adına Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Burak Başlık ikinciliği ve aynı takımdan Honda Civic Type-R ile Murat Soyçopur üçüncülüğü kazandılar. Kategori 4’te Mitsubishi Lancer EVO IX ile GP Garage My Team’den Sinan Soylu sezona zaferle başlayan isim olurken, aynı zamanda 03:42,8 ile günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride Castrol Ford Team Türkiye takımdan yine Ford Fiesta Rally3 ile And Sunman günü ikinci sırada tamamlarken, Ülkü Motorsport takımından Cem Yudulmaz Ford Fiesta Rally3 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu sezon yeni eklenen Kategori 5'te ise Ertekin Tekneci birinci, Ömer Mert Örs ikinci ve Burak Söğüt de üçüncü sırada podyumu paylaşan isimler oldular.

Takımlar birinciliğini bu yıl kurulan Atış Motorsports'un elde ettiği yarışın mahalli klasmanda ise Kategori 1’de Özgür Şenyüz, Kategori 2’de Şevket Çınar, Kategori 3’te Murat Soyçopur, Kategori 4’te And Sunman ve Kategori 5'te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

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