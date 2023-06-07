  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk inşaat devinin iflası istendi! Sayısız dev projeye imza atmışlardı

Sinop'a nükleer santral kurmak için geliyorlar! O ülkeden dev yatırım

Fahiş kira artışlarına hapis cezası yolda

İletişim Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını paylaştı

Türk savunma sanayii İsmail Demir'le "oyun değiştirici" konuma yükseldi! Satın almak için sıraya girdiler: Milyarlarca doların...

TBMM'nin yeni başkanı bugün seçilecek! En şanslı aday kim?

Araplardan Türk devini yıkacak haber! Satın almak için maalesef devreye girdiler

Rusya'dan Türkiye'ye dev yatırım! Müthiş projede işte asgari o rakam: 170 milyon dolar üzerine çıktı! O isim açıkladı

Dolar durmuyor, 22 liranın üzerine çıktı! Necmettin Batırel doların neden düşmediğini açıkladı

Bir Filistinli’ye böyle bir soru sorulur mu? İzleyince şok olacaksınız
Yerel Tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı
Yerel

Tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:39:00 -
Tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kavşaktan ana yola çıkan otomobile tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araca çarpan otomobildeki yaşlı kadın hayatını kaybederken, koca ağır yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden ana yola çıkan Nihat İdar idaresindeki 20 DK 180 plakalı otomobile Ankara’dan kent merkezi istikametine giden Osman O. kontrolündeki 09 AHS 392 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri otomobildeki Huriye İdar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan kadının kocası Nihat İdar ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

Tır sürücüsü Osman O. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, sürücünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23