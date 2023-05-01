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Siyaset TİP'liler yürüyüşte buluştu! Hadsiz slogan: Şeriata geçit yok...
Siyaset

TİP'liler yürüyüşte buluştu! Hadsiz slogan: Şeriata geçit yok...

Yeniakit Publisher
2023-05-01 21:38:00 - 2023-05-01 21:40:24

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyuran Türkiye İşçi Partililer, Edirne'de "Şeriata geçit yok" sloganları atarak yürüyüş düzenledi.

TKP'lilerin Çanakkale'de HÜDA PAR standı önüne gidip, "Tarikatların kökünü kazıyacağız" sloganı attıkları provokasyondan sonra, Türkiye İşçi Partililer de Edirne'de yürüyüş yaptı.

TİP'liler, yürüyüş boyunca "Şeriata geçiş yok" sloganları attı.

Yapılan iki çirkin eylemden sonra gözler "mücahid" Kılıçdaroğlu ile "hacı" Meral'e çevrildi.

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