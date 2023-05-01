TİP'liler yürüyüşte buluştu! Hadsiz slogan: Şeriata geçit yok...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyuran Türkiye İşçi Partililer, Edirne'de "Şeriata geçit yok" sloganları atarak yürüyüş düzenledi.
TKP'lilerin Çanakkale'de HÜDA PAR standı önüne gidip, "Tarikatların kökünü kazıyacağız" sloganı attıkları provokasyondan sonra, Türkiye İşçi Partililer de Edirne'de yürüyüş yaptı.
TİP'liler, yürüyüş boyunca "Şeriata geçiş yok" sloganları attı.
Yapılan iki çirkin eylemden sonra gözler "mücahid" Kılıçdaroğlu ile "hacı" Meral'e çevrildi.
Gündem
Ebubekir Sofuoğlu'ndan Meral Akşener'e tarih dersi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO