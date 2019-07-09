Tilbe Şenyürek Galatasaray'da - Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki milli basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, "Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. Forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan 1,88 metre boyundaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4 sayı, 2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.



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