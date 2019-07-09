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Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

- Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı

09 Temmuz 2019 Salı 12:11
Tilbe Şenyürek Galatasaray'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki milli basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan 1,88 metre boyundaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4 sayı, 2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:11
  1. Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Kadın Basketbol Takımı
  4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  5. Tilbe Şenyürek

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