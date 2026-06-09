İslam Memiş uyarıyordu: 60 milyar liralık vurgun yaptılar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in ismini kullanarak 60 milyar liralık vurguna imza atan çete çökertildi. Çok sayıda vatandaşı mağdur eden çeteyle ilgili AKİT TV'ye konuşan İslam Memiş, son dönemde dolandırıcılık olaylarının arttığını ve herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Son bir yıldır benim sesimi ve görüntümü kullanarak yapay zekayla insanları dolandırmaya başladılar. Özellikle sosyal medyada bunların hesaplarını kapattıramıyoruz. Bunlarla ilgili 100'den fazla kişi gözaltına alındı. 60 milyar liralık bir vurgun yapmışlar. Vurgun parasıyla benzin istasyonu açmışlar, şirketler kurmuşlar. Bunlarla ilgili uzun zamandır uyarılar yapıyordum. Benim ve benim gibi insanları taklit eden insanlara inanmayın, gönderilen linklere tıklamayın" dedi.

"Güven duyulan isimleri seçiyorlar"

Siber Güvenlik Uzmanı Ali Murat Kırık, son dönemde bu dolandırıcılık olaylarının artış gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

Toplumda güven veren isimleri bu doladırma işini yapıyorlar. Dolandırıcılar genelde sponsorlu reklamlarla Telgram gruplarına yölendirme işlemi yapıyorlar. Güven duyulan isimlerin adı kullanılarak açılan bu gruplara para karşılığında abone oluyorlar.