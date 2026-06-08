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Gündem "Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de deneme parası çıktı
Gündem

"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de deneme parası çıktı

Yeniakit Publisher
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"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de deneme parası çıktı

Yuva kuracak gençlerin zora sokan gelinlik fiyatları dudak uçuklatmaya devam ederken bir skandal daha patlak verdi. Kiraları bile cep yakan gelinliklerde şimdi de deneme parası çıktı.

Bartın Terziler Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından onaylanan yeni fiyat tarifesi, kent içi sektörde bir ilke sahne oldu.

KABİNE GİRMENİN BEDELİ 2 BİN TL

Yayınlanan yeni listede, mağazalarda uygulanacak "Sıfır Gelinlik Deneme Ücreti" azami 2 bin TL olarak resmi bir kalem şeklinde yer aldı. Kararla birlikte, deneme ücreti uygulaması yasal bir statü kazanmış oldu.

 

Alınan bu karar, her gelinlikçinin bu ücreti zorunlu olarak alacağı anlamına gelmiyor. Belirlenen 2 bin TL'lik bedel, esnafın uygulayabileceği en üst sınırı (tavan fiyatı) temsil ediyor. Bartın'daki gelinlikçiler bu ücreti talep edip etmeme konusunda tamamen serbest bırakıldı. Ancak deneme ücreti almayı seçen ve bu resmi sınırı aşan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Resmi karara rağmen uygulama, Bartın'daki gelinlikçi esnafı arasında ciddi bir çatlağa yol açtı.

Yeni tarifeye sert tepki gösteren bazı işletmeciler, evlenecek çiftlerin zaten büyük bir borç yükü altında olduğunu savundu.

Karara karşı çıkan esnaflar, "Bartın küçük yer, biz burada yüz yüze bakıyoruz. Bir de insanlardan 2 bin TL istemek ne demek? Bu karar insanları dükkanlarımızdan soğutur, müşteriyi kaçırırız" diyerek uygulamayı dükkanlarına sokmayacaklarını belirtti.

Kaynak: Haberler.com

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Yorumlar

Gerçekler...

Bu güzelim ülkeyi yaşanmaz hale getirmek adına tüm nefes aldığımız oksijen borularımızı kesiyorlar, aslında birileri bu milleti çıldırtmak istiyor, sokağa dökmek istiyor, parası bol olanlar için bir problem yok, asgari ücretle geçinemeyen dar gelirlilere resmen zorbalık ve hakarettir bu ve buna benzer olaylar.

Ben Murat

Malum kurban fiyatları bu sene çok pahalı çok aşırı gitti Kurban kesemedim ama gayet rahatım içimde bir sıkıntı yok, eskiden gelinler gelinlik giymezdi gayet kendi diktikleri elbiseler ile gelin giderlerdi bu rezalet açık saçık saçmalık gelinlikleri kendileri giysin terziler odaları Özümüze geri dönelim inşallah.
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