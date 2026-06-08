"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de deneme parası çıktı

Bartın Terziler Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından onaylanan yeni fiyat tarifesi, kent içi sektörde bir ilke sahne oldu.

KABİNE GİRMENİN BEDELİ 2 BİN TL

Yayınlanan yeni listede, mağazalarda uygulanacak "Sıfır Gelinlik Deneme Ücreti" azami 2 bin TL olarak resmi bir kalem şeklinde yer aldı. Kararla birlikte, deneme ücreti uygulaması yasal bir statü kazanmış oldu.

Alınan bu karar, her gelinlikçinin bu ücreti zorunlu olarak alacağı anlamına gelmiyor. Belirlenen 2 bin TL'lik bedel, esnafın uygulayabileceği en üst sınırı (tavan fiyatı) temsil ediyor. Bartın'daki gelinlikçiler bu ücreti talep edip etmeme konusunda tamamen serbest bırakıldı. Ancak deneme ücreti almayı seçen ve bu resmi sınırı aşan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

Resmi karara rağmen uygulama, Bartın'daki gelinlikçi esnafı arasında ciddi bir çatlağa yol açtı.

Yeni tarifeye sert tepki gösteren bazı işletmeciler, evlenecek çiftlerin zaten büyük bir borç yükü altında olduğunu savundu.

Karara karşı çıkan esnaflar, "Bartın küçük yer, biz burada yüz yüze bakıyoruz. Bir de insanlardan 2 bin TL istemek ne demek? Bu karar insanları dükkanlarımızdan soğutur, müşteriyi kaçırırız" diyerek uygulamayı dükkanlarına sokmayacaklarını belirtti.

Kaynak: Haberler.com