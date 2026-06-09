Akit Medya’ya linç girişimi! Özgür hedef gösterdi, kudurmuş militanlar saldırdı

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun kirli paralarıyla satın alınan delegeleri kullanıp genel başkanlık koltuğuna oturmaya çalışan, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası partiyi bölüp siyasi gerginliği körükleyen Özgür Özel isimli sözde siyasetçi özde provokatör, uzun süredir hakkın sesi Akit Medya’yı hedef gösteriyor.

Milli ve manevi değerlerin radikal savunucusu Akit Medya’ya kürsülerden saldıran, ağza alınmayacak küfürler eden, gazetemizi elinde sallayıp iftiralar atan Özgür Özel, her fırsatta medya grubumuzu hedef gösteriyor.

Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası Akit’e atılan iftiralara inanıp, “İtler” diyerek küfür eden, kurumumuza iftira atanları eleştiren karikatürümüzü bağlamından koparıp, “Onu çizen y.vşaklar” diyerek söven ağzı bozuk CHP’li, sonunda insanları üzerimize salmayı başardı!..

“Özgür basın” ve “ifade özgürlüğü” naraları atıp “demokrasi savunucusu” olduklarını savunan CHP’liler, bugün Ankara’da TBMM önünde Akit TV muhabiri ve kameramanına saldırdı. Hakaretler eden, muhabirimize tekme atan, yumruk savuran, iten CHP’li vandallar, ağzından hiçbir olumsuz söz çıkmayan arkadaşımızı fiziksel olarak linç etmeye kalktılar.

Aylardır Akit’i hedef gösteren Özgür Özel, sonunda militanlarını Akit’in üstüne salmış oldu!..

Halkın haber alma özgürlüğünü zorbalıkla kısıtlayacağını sanan Özgür Özel ve avanesi, büyük bir gaflet içinde olduklarını yine gözler önüne serdi. Kürsülerden savrulan tehditlerin, sokakta fiili saldırıya dönüşmesi, iddia ettikleri “demokrasi” maskesini bir kez daha düşürdü. Akit Medya Grubu olarak, her türlü baskıya, tehdide ve vandallığa karşı dik durmaya; milli ve manevi değerlerimizin sesi olmaya, gerçekleri korkusuzca haykırmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz!..