Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Resmi Gazete’deki ilanına göre, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9’uncu dereceli “ticaret müfettiş yardımcısı” kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ticaret müfettiş yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak.



Giriş sınavları için başvurular, 4-13 Ekim’de Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden gerçekleştirilecek. Sınavın yazılı bölümü Gümrük Grup Başkanlığı için 6-7 Kasım, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım, İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım’da sabah ve öğleden sonraki oturumlarla Ankara Atatürk Lisesinde yapılacak.