THY'yi öven dünyaca ünlü aktöre o ülkeden linç kampanyası

Türk Hava Yollarını (THY) öven bir paylaşımda bulunan dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman'a ABD merkezli Ermeni lobisinin sosyal medyadaki propaganda organı ANCA tarafından linç kampanyası başlatıldı.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, Türk Hava Yollarının (THY) reklamını kişisel Twitter hesabından paylaşarak THY'ye övgüler yağdırdı. Freeman, "Hiçbir hava yolu Turkish Airlines'den daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor ve bu yılki Super Bowl reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı" paylaşımını yaptı.

Ermeni lobisi hedef tahtasına koydu

ABD merkezli Ermeni lobisinin sosyal medyadaki propaganda organı ANCA, Morgan Freeman'ı hedef tahtasına koyarak sosyal medya linçi başlattı. ANCA, THY'yi boykot etme çağrısında da bulundu. ANCA, hayal ürünü ve provokatif paylaşımında, "Buraya korku getiriyor. Turkish Airlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan'ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akıl almaz acıları ve ölümleri simgeliyor" ifadelerine yer verdi.