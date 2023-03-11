THY’nin yolcu sayısı yüzde 38 arttı

Türk Hava Yolları (THY) ilk 2 ayı verimli geçirdi. Yolcu sayısını ocak-şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 arttırarak 10.9 milyona taşıdı. THY, şubat ayına ait hava trafik verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Buna göre geçen ay yolcu sayısı yüzde 22.5 artarak 4.9 milyona vardı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 69.7 artarak 2.1 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı yüzde 81.3’e geldi.

Yüksek doluluk oranı

Yurt dışı doluluk oranı yüzde 81.3, yurt içi doluluk oranı yüzde 80.5 şeklinde kaydedildi. Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK), yüzde 28 artarak 15.4 milyara vardı. Taşınan kargo-posta yüzde 14.7 azalarak 101.8 bin ton oldu.

Ocak-şubat dönemi baz alındığında ise toplam yolcu sayısı yüzde 38 artarak 7.9 milyondan 10.9 milyona yükseldi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 71.5 artarak 4.3 milyona çıkarken doluluk oranı yüzde 80.9 olarak belirlendi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80.9, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 81.6 olarak ölçüldü.

400 uçağı var

AKK yüzde 33.7 artışla 33.5 milyar olurken taşınan kargo-posta yüzde 7.9 düşüşle 220.8 bin tona geriledi. Şubat ayında filoda bulunan uçak sayısı 400’e ulaştı. KAP açıklamasında Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6-28 Şubat tarihlerinde icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımalarının verilere dahil edilmediği belirtildi. “İlgili dönemde 433 bin vatandaşımızla arama kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmıştır. 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 16 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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