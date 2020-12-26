THY'den 'test zorunluluğu' açıklaması!

Türk Hava Yolları (THY), 'Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçacak yolcularımızın dikkatine' başlığıyla bir duyuru yaptı.

PCR testi zorunluluğu ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi ibraz etme zorunluluğu uygulanacağını söylemişti. Bakan Koca'dan sonra THY'de uygulamanın detaylarını anlatmıştı. THY tarafından yapılan yeni açıklama ile PCR testi ibraz zorunluluğunun ilk uygulanma tarihinin 30 Aralık'a ertelendiği ifade edildi.

'İbraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir'

"Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı uçuşlarda, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulanması 2 gün ötelenerek 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hayata geçirilecektir. Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir. 6 yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır."