THY'den kadın pilot çağrısı! Twitter'dan duyurdu

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İngiltere'de kadın pilot oranı yüzde 4,3. THY'de 178 kadın pilot arkadaşımız ile oranımız yüzde 3,8. Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" dedi.