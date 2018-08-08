THY'den kadın pilot çağrısı! Twitter'dan duyurdu
Türk Hava Yolları'nda (THY), kadın pilot sayısının 178 olduğu açıklayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu sayının artması için davette bulundu.08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:05
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İngiltere'de kadın pilot oranı yüzde 4,3. THY'de 178 kadın pilot arkadaşımız ile oranımız yüzde 3,8. Daha fazla arkadaşımızı pilot olarak THY'ye katılmaya davet ediyoruz. Sizler ile THY daha da güzelleşecek" dedi.
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