THY’den İngiltere’ye tahliye seferi
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden İngiltere’nin başkenti Londra’ya tahliye uçuşu düzenledi.
Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu. Alınan karar kapsamında Türkiye’den İngiltere’ye gitmek isteyen yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı’ndan tahliye seferi yapıldı. Yolcular, öğle saatlerinde havalimanına gelerek, bilet işlemlerini kontuarda tamamladı. Pasaport kontrolünden geçen yolcular, 14.55’te başkent Londra’ya gidecek uçağa yönlendirildi.