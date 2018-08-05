THY'den en az lise mezunu kabin memuru alımı!

Hızla büyüyen Türk hava Yolları (THY), yayımlamış olduğu ilana göre bünyesindeki eksikliği gidermek için personel alımı yapacağını bildirdi. Söz konusu ilana alımlar sadece bayan kabin memurluğu pozisyonu için olacak ve en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek. THY’nin kendi internet sitesinde yayımlamış olduğu ilan şu şekildedir:

‘’Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan, yaptığı uluslararası sponsorluklar ve kazandığı bir çok ödül ile ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörünün gereklilikleri doğrultusunda iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.’’ Peki başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

- 01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR NELERDİR?

- 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,

- Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.

- THY A.O., SHGM yetkili hastaneden alınmış olumlu rapor olsa bile kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)

- THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

- Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türk Hava Yolları tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylar THY’nin sitesinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. İlanın başvuru formu ve tüm detayları yukarıdaki linkte yer almaktadır.