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Ekonomi THY, tonlarca insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı
Ekonomi

THY, tonlarca insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), 64 kargo uçağı ile 4 bin 99 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 11:00:00 -
THY, tonlarca insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), 64 kargo uçağı ile 4 bin 99 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine taşıdı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kargo seferlerimiz ile deprem bölgesine insani yardımları ücretsiz ulaştırmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 64 Kargo uçağı ile 4099 ton insani yardım deprem bölgesine götürüldü. Yurt dışından 952 ton insani yardım kargosu Türkiye'ye getirildi." dedi.

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