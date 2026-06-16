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Dünya Her yerde Putin’i eleştiriyordu! Kafasından vurularak öldürüldü
Dünya

Her yerde Putin’i eleştiriyordu! Kafasından vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Her yerde Putin’i eleştiriyordu! Kafasından vurularak öldürüldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirileriyle bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov, Polonya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Semyon Skrepetsky adıyla da bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov, Polonya’nın Biala Podlaska kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Lublin Bölge Savcılığı Sözcüsü Marcin Kozak, Kuzovkov’a beş el ateş edildiğini ve bunlardan birinin kafasına isabet ettiğini belirtti.

Kozak, olayla bağlantılı iki Belarus uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Kozak, Kuzovkov’un Putin’in mevcut eylemlerini eleştirdiği sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu doğruladı.

Kuzovkov, son olarak 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü'nde Almanya’nın başkenti Berlin'e gitmiş ve burada Joseph Stalin ile Putin'in ikonik karikatürlerini kullanarak bir protesto gösterisi düzenlemişti.

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