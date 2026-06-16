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Gündem İsimler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu 3 liderin üzerini çizdi
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İsimler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu 3 liderin üzerini çizdi

Yeniakit Publisher
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İsimler ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu 3 liderin üzerini çizdi

CHP içerisinde "yeniden dizayn" sürecini başlatan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerine kapılar kesin olarak kapadığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde "yeniden dizayn" sürecini başlattı.

Arınma çağrılarını sık sık yineleyen Kılıçdaroğlu’nun, geçmiş dönemde Millet İttifakı bünyesinde yer alan İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerine karşı radikal bir tavır aldığı ortaya çıktı.

KAPILARI TAMAMEN KAPATTI

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, CHP lideri olası bir ittifak için bu üç partiye kapıları tamamen kapattı.

 

DERVİŞOĞLU'NUN O SÖZLERİNİ UNUTAMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile arasındaki soğuk savaşın temelinde, Dervişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları yatıyor.

Genel başkanlığa dönüşü sonrasında CHP'yi yeniden yapılandırmaya odaklanan Kılıçdaroğlu'nun, Dervişoğlu'nun kendisi hakkında kurduğu "Onu muhatap almam" şeklindeki ifadelere tepkili olduğu ve bu tavrın ittifak ihtimalini ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.

 

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA "VEFASIZLIK" SUÇLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun diğer cephesinde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sürecinde her iki lideri ve partilerini CHP listelerinden Meclis'e taşıyarak temsil hakkı vermesine rağmen, seçim sonrasında gördüğü tavrı "vefasızlık" olarak nitelendiriyor.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde "Millet İttifakı" çatısı altında gidilen süreçte; İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden toplam 39 isim CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilerek seçime katılmıştı.,Söz konusu seçimlerde;

 

DEVA Partisi: 15 sandalye,

Gelecek Partisi: 10 sandalye,

Saadet Partisi: 10 sandalye kazanmıştı.

Bu veriler ışığında Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte Meclis'e girmelerine önayak olduğu bu isimlerle bir araya gelmeye sıcak bakmadığı ve önümüzdeki süreçte CHP'nin ittifak politikasını bu "kapalı kapılar" stratejisi üzerine kuracağı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com

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Yorumlar

Neron11

Dervişoğlu elbette muhatap almaz , alırsa birileri savcılara komisyonculuk la ilgili bir şeyler verir , İBB davasında niye Dervişoğlu yok anlamıyorum, 60 milyarlık hafriyat işinde Gül İbrahimoğlu nu İmamoğlu ile tanıştıran ve bunun karşılığında komisyon istediği söylenen biri neden dosyada yok çok merak ediyorum.
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