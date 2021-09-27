THY rekora doymuyor! Avrupa ikincisi oldu

Türkiye'nin yükselen yıldızı Türj Hava Yolları (THY), adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 20-26 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 167 bin 487 uçuş yapıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.THY, günlük bin 200 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1058 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus'ta listede

Pegasus Hava Yolları da 464 uçuşla listede 10. sırada yer aldı. Bu sayede listeye 2 Türk havacılık şirketi girmiş oldu