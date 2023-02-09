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Gündem THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak
Gündem

THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 06:55:00 -
THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 Şubat'ta başlayan tahliye seferlerinin bu sabah toplam 173 sefer ile tamamlanacağını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bu sabah 07.00'de başladığımız tahliye operasyonumuz kış şartlarına rağmen planlandığı gibi icra edilmektedir. Saat 23.50 itibarıyla 80 seferimiz tamamlanmış olup İstanbul ve Ankara'ya 14 bin 68 vatandaşımızı ulaştırdık. 9 Şubat sabah 07.00'ye kadar kalan 93 seferimizi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşımızı da tahliye etmiş olacağız."

Afet bölgesinden bugün yapılacak sefer sayılarını da açıklayan Üstün, "9 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 saatleri arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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