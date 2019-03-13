THY Boeing 737 uçuşlarını durdurdu! | Boeing 737 max uçağının özellikleri nedir?

Amerikalı Boeing firması bünyesinde yer alan 737 Max uçağı, 4 farklı seriye sahiptir. Maksimum koltuk sayısı ve menzili ile birbirinden ayrılan Boeing 737 Max uçağı, 35,9 metre kanat açıklığına sahiptir. Boeing 737 Max modelinin bazılarında ise yardımcı tank seçeneği yer almaktadır. İşte Boeing 737 Max uçağı özellikleri hakkında Boeing'in resmi internet sitesinden alınan bilgiler...

Boeing 737 max uçağının özellikleri nedir?

Boeing 737 Max uçağı, 4 farklı teknik özellik ile satışa sunulmaktadır. Normal bir 737 uçağına göre daha fazla kapasiteyi barındırması ve bazı yenilikleri içermesi sebebiyle havayolu şirketleri tarafından tercih edilen Boeing 737 Max, geniş koltuk aralıklarına sahip olmasıyla bilinmektedir.

LEAP-1B motoru kullanıyor

Yakıt tasarrufu sağlayan CFM International LEAP-1B motorları kullanan 737 MAX, kıvrık kanat ucu tasarımındaki iyileştirmeler ile tek koridorlu uzun menzil uçaklar arasında biraz daha öne çıkmıştır.

Bin kilometre menzil

737 MAX'in 3.600 deniz milinden fazla olan uçuş menzili bulunmaktadır. Bu, 405-580 deniz miline (750-1.075 km) tekabül edebilmektedir.

4 farklı model

737'nin bu serisinde 737 Max 7, 737 Max 8, 737 Max 9 ve 737 Max 10 olmak üzere 4 farklı seçenek bulunmaktadır.

Max 7'de maksimum 172 koltuk (35 metre gövde uzunluğu),

Max 8'de maksimum 210 koltuk (39 metre gövde uzunluğu),

Max 9'da maksimum 220 koltuk (42 metre gövde uzunluğu),

Max 10'da ise maksimum 230 koltuk (43 metre gövde uzunluğu) kapasitesi bulunmaktadır.

Tüm modellerde kanat genişliği ise 35,9 metre uzunluğundadır. Max 9 ve 10 modellerinde ise birer yardımcı tank özelliği bulunmaktadır.