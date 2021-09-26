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Ekonomi THY ‘787-9 Dreamliner’ ile Dallas’a uçuş başlattı
Ekonomi

THY ‘787-9 Dreamliner’ ile Dallas’a uçuş başlattı

Türk Hava Yolları (THY), önceki gün gerçekleştirdiği Dallas seferiyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 20:21:00 -
THY ‘787-9 Dreamliner’ ile Dallas’a uçuş başlattı

Dünyanın en çok ülkesine uçan şirket olan THY, dün Dallas’a ilk uçuşunu yaparak ABD’de sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11’e çıkardı.

Yeni nesil uçaklar

Texas eyaletine bağlı ABD’nin en büyük 4. şehri olan Dallas’a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek THY, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarıyla icra edecek. Yeni nesil uçaklarla filosunu genişleten bayrak taşıyıcı THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken, THY kalitesini ve hizmetini dünyanın dört bir tarafına sunmaya devam ediyor.

En büyük havalimanlarından

Dallas şehri, 20. yüzyılın başlarında petrolün bulunması ile bölgede en önemli sanayi ve ticaret merkezi konumuna geldi. Petrol yataklarının yanı sıra şehirde çiftçilik de önemli geçim kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan Fort Worth Uluslararası Havalimanı şehre 1973 yılından beri hizmet veriyor.

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