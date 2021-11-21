  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF'ye gidiyorlar! Galatasaray'dan hakeme tepki
Spor

TFF'ye gidiyorlar! Galatasaray'dan hakeme tepki

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün Nef Stadı'nda çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı" ifadelerini kullandı. Elmas ayrıca, "Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 21:43:00 -
TFF'ye gidiyorlar! Galatasaray'dan hakeme tepki

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün Nef Stadı'nda çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı" dedi.

Elmas, derbinin ardından yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün NEF Stadyumu'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin ediyorduk. Teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart vermek üzere yoğun bir çaba gösteren bir yönetim vardı. Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Toplantıda MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler'in maç raporunu da açıklamalarını isteyeceğim. Raporun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası
Siyaset

O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası

Katıldığı bir televizyon programında anket şirketlerine güven olmayacağına dikkat çeken gazeteci yazar Osman Diyadin, AK Parti ile çalıştığı..
Kolajen nedir, ne işe yarar? Kolajen eksikliği nasıl anlaşılır?
Kadın - Aile

Kolajen nedir, ne işe yarar? Kolajen eksikliği nasıl anlaşılır?

Genelde cilt sağlığı ile anılan kolajen, aslında tüm vücudumuz için olmazsa olmaz yapısal ve işlevsel açıdan gerekli olan bir protein türüdü..
Sergen Yalçın: 'Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum'
Spor

Sergen Yalçın: 'Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmandaki 2-0’lık Alanyaspor mağlubiyetine ilişkin, “Bu akşam dibe vurduk. 2 senedir bu kadar ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay