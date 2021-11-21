TFF'ye gidiyorlar! Galatasaray'dan hakeme tepki

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün Nef Stadı'nda çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı" dedi.

Elmas, derbinin ardından yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün NEF Stadyumu'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin ediyorduk. Teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart vermek üzere yoğun bir çaba gösteren bir yönetim vardı. Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Toplantıda MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler'in maç raporunu da açıklamalarını isteyeceğim. Raporun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz."