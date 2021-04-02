TFF'den o haberlere yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarını yalanladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Söz konusu haberlerde; A Milli Takım futbolcularımızın, Hollanda ve Norveç maçlarıyla ilgili olarak hak ettikleri iddia edilen gerçek dışı prim rakamları dile getirilmektedir.

Şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir.

Büyük mücadele sonucunda EURO 2020’ye gitmeye hak kazanan ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne iyi bir başlangıç yaparak grubunda ilk 3 maçı lider tamamlayan takımımızı doğru olmayan haberlerle gündeme getirmek kimseye fayda sağlamayacağı gibi, Ay Yıldız’ın kutsallığı ile de bağdaşmamaktadır.

Milli Takımımızın şu andaki hedefleri, Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en üst seviyede temsil etmek, Dünya Kupası Finalleri’ne katılmak ve bayrağımızı sürekli başarılarla dalgalandırmaktır.

Türk halkından buna benzer gerçek olmayan haberlere rağbet etmemesini diliyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kendilerini mutlu etmek için çabalayan “Bizim Çocuklar”a inanmalarını ve güvenmelerini bekliyoruz.

"Külliyen yalan"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'a TFF'nin prim dağıttığı iddialarına cevap verdi. Basında çıkan iddiaları yalanlayan Güneş, "Milli takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir pirim çalışması yapılmamıştır bu tür iddialar asılsızdır." dedi.

İşte Şenol Güneş'in Milli Takım'a prim iddiaları hakkındaki açıklamaları:

"Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok. Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde."