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Spor TFF'den kararını duyurdu! Maçlar öncesi saygı duruşu
Spor

TFF'den kararını duyurdu! Maçlar öncesi saygı duruşu

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TFF'den kararını duyurdu! Maçlar öncesi saygı duruşu

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta yapılacak profesyonel maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Kemal Batmaz'ın vefatı nedeniyle 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

 

Ayrıca isteyen kulüpler müsabakaya siyah kol bandı takarak çıkabilecek.

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