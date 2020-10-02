  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı
Spor

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:54:44 -
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 100 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

PFDK'nin bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da onandı.

Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un 12 bin lira para cezasını da onadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi
Dünya

Paşinyan perişan oldu! Ermeni halkı ve destek beklediği ülke sırt çevirdi

Azerbaycan topraklarını işgal etmek için saldırı başlatan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ne ülkesi içinden ne de yurt dışından aradığı ..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
İmamoğlu’ndan İsmail Saymaz’a ‘cuk diye’ oturan hediye: Dansöz tablosu
Gündem

İmamoğlu’ndan İsmail Saymaz’a ‘cuk diye’ oturan hediye: Dansöz tablosu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İsmail Saymaz’ı ziyaret ederek ‘dansöz’ tablosu ve ‘Nutuk’ hediye etti. İmamoğlu’nun hediyesi Saymaz’ın en bi..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay