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Spor TFF: Seyircili oynamak arzumuz ancak...
Spor

TFF: Seyircili oynamak arzumuz ancak...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "En kısa zamanda bütün maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz. Ancak biraz daha zaman olduğunu rakamlardan görüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 00:16:00 -
TFF: Seyircili oynamak arzumuz ancak...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Özdemir, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlıların elemelere avantajlı bir şekilde başladığını anlatan Nihat Özdemir, "Grup maçlarına iyi başladık. Hollanda, grubun en güçlü ekiplerinden bir tanesiydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. 3-0 öndeyken 2 dakikada 2 gol yedik ve skor 3-2'ye geldi. Bir an moralimiz bozulur gibi oldu ama Burak (Yılmaz) tekrar sahneye çıktı ve 4-2 galip gelmesini bildik. Gruba galibiyetle başlamak çok büyük bir avantaj. Bu başarının devamını bekliyoruz." dedi.

Başkan Özdemir, grupta sıradaki maçların Norveç ve Letonya ile olduğunu hatırlatarak, "Norveç maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyup, puan veya puanlar alarak dönmek istiyoruz. Sonra yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağız. İnşallah çocuklarımız iyi bir futbol ortaya oyar ve mart ayındaki 3 önemli maçta başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları, Şenol (Güneş) hocamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakada 3 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Özdemir, "Burak zaten Fransa'da Lille takımında da formdaydı. Kendisinin haberlerini izliyorduk. Burada da bu performansı ortaya koydu. Bu akşam 3 gol attı, Hakan kardeşi de ona iştirak etti. Dört gollü bir galibiyet elde ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Seyircili oynamak arzumuz"

Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını takip ettiklerini söyledi.

Maçlara seyirci alınmasıyla ilgili yetkililerle görüştüklerini aktaran TFF Başkanı, "Rakamları gözlüyoruz. Bir artış var. Letonya maçını seyircili oynamak arzumuz. Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda bütün maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz. Ancak biraz daha zaman olduğunu rakamlardan görüyorum." şeklinde konuştu.

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