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Spor TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı
Spor

TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı. Raporda Fenerbahçe'nin menajerlere 5.663.420,31 TL ve 3.221.879,84 Euro ödeme yaptığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 09:48:00 -
TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri duyurdu.

Açıklanan raporda Süper Lig'den 5 ve TFF 1. Lig'den 1 kulüp yer aldı. Kulüplerin menajerlere yaptığı ödemeler şöyle:

Çaykur Rizespor: 200.000 TL, 120.000 Euro, 9.000 Dolar

Fatih Karagümrük: 38.000 Euro

Fenerbahçe: 5.663.420,31 TL, 3.221.879,84 Euro

 

Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL

Gaziantep FK: 1.604.592 TL, 518.900 Euro, 67.500 Dolar

Ümraniyespor: 25.000 TL

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