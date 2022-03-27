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Spor TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti
Spor

TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 02:47:00 -
TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti

TFF'nin internet sitesinde Tokatlı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Merhum Yılmaz Tokatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

1980-1984 yılları arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Tokatlı, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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