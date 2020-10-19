TFF duyurdu: Ankaragücü - Hatayspor koronavirüs nedeniyle ertelendi
TFF, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Hatayspor karşılaşmasının konuk ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Hatayspor'da 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından maç erteleme kararları sürüyor.
Ligin 5'inci haftasında Hatayspor ile BB Erzurumspor arasındaki karşılaşmanın ertelendiğini duyurulurken; 6'ncı haftadaki Ankaragücü maçı için de erteleme kararı geldi.
24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.
Geçen hafta 19 kişide koronavirüs çıkmıştı
Hatayspor'da geçen hafta 19 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5'inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.