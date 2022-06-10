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Spor TFF, başkan adaylarını duyurdu
Spor

TFF, başkan adaylarını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan isimleri kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:16:00 -
TFF, başkan adaylarını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 16 Haziran'da yapılacakı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık 9 kişinin aday olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.

TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Ufuk AKÇEKAYA
2. Ramazan ATAŞ
3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ
4. Gökhan KIZILTAN
5. Sedat OLCA
6. Hayati ÖZGÜL
7. Ayhan SAĞALTICI
8. Cemal TARANCI
9. Hüseyin YANGIN

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