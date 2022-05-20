TFF 2. Lig play-off yarı final maçı ne zaman saat kaçta?
TFF 2. Lig play-off mücadelesinde yarı final ilk karşılaşmaları için heyecan dorukta. TFF 2. Lig play-off yarı finale Bodrumspor, An Zentrum Bayburt Özel İdare, Teco Karacabey Belediyespor ile Tarsus İdmanyurdu çıkmıştı. Peki TFF 2. Lig play-off yarı final maçı ne zaman? TFF 2. Lig play-off yarı final maçı saat kaçta?
Futbolda TFF 2. Lig play-off yarı final eşleşmelerinin maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.
TFF 2. Lig play-off yarı final maçları ne zaman saat kaçta?
TFF 2. Lig play-off yarı final maçların programı şöyle:
20 Mayıs Cuma TFF 2. Lig play-off yarı final maç programı
16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare (Bodrum İlçe)
20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
24 Mayıs Salı TFF 2. Lig play-off yarı final maç programı
15.30 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)
20.00 Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)