  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor
Spor

TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

Ligde yarın iki karşılaşma oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:37:52 -
TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)

21 Ekim Çarşamba:

13.30 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Ekim Perşembe:

13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz
Gündem

Türkiye'den Suudi Arabistan'a olay cevap: Gülüp geçiyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin Türkiye'ye boykot kararlarına gülüp geçiyoruz. Önce onlar kendi ayaklarında bağ..
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cum..
Ermenistan korkudan ne yapacağını şaşırdı!
Gündem

Ermenistan korkudan ne yapacağını şaşırdı!

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinde, Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığı anlaşıldı...
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay