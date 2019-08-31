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Testleri sıfır hata ile geçti! THY'nin 'rüya uçağı'na yerli ve milli damga

THY'nin uçuş filosuna kattığı 'rüya uçak' olarak nitelendirilen Dreamliner model uçaklard yerli ve milli olarak üretilen koltuklar kullanılacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:48
Testleri sıfır hata ile geçti! THY'nin 'rüya uçağı'na yerli ve milli damga

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı yeni Boeing B787- 9 Dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, ilk ve tek Türk uçak koltuk üreticisi TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından üretilerek, hava yolu şirketine teslim edildi.

Sıfır hata ile geçti

THY Teknik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kibar Holding şirketleriyle ortak girişimiyle kurulmuş olan TSI tarafından üretilen 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip Epianka model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing'in THY için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek teslim edildi. 5’i opsiyonlu toplamda 30 adet Dreamliner siparişi bulunan Türk Hava Yollarının tüm bu uçaklarında TSI tarafından üretilen yerli ve milli Epianka model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.

Epianka, 2018'de A321neo ve B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019'un 3. çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:48
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Boeing B787- 9 Dreamliner
  3. TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ
  4. THY Teknik AŞ
  5. Kibar Holding
  6. Epianka
  7. THY
  8. Dreamliner
  9. Türk Hava Yolları

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