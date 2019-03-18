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Teslim olan terörist itiraf etti! İşte PKK'nın iğrenç yüzü

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı bir terörist, örgüt içindeki ahlaksızlıkları, ve kaçış planlarını detaylarıyla anlattı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:51
Teslim olan terörist itiraf etti! İşte PKK'nın iğrenç yüzü

Güvenlik kaynakları, teslim olan teröristlerin ifadelerinde; terör örgütündeki çıkar kavgaları, yoz ilişkiler ve örgütteki çözülme ile kaçış oranlarındaki artışın sıklıkla belirtildiğini bildirdi.

Teslim olan E.A. adlı teröristin, ifadesinde; örgüte erkek arkadaşının etkisiyle katıldığını, Irak kuzeyindeki kamplarda bir süre eğitim aldığını ve sonradan diğer bölgelere gönderildiğini, bu süre içinde gördükleri ve yaşadıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ve kaçarak teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Çarpık ilişkiler ve örgütten kaçışlarda artış had safhada

Teröristin ifadesinde, örgüt içerisindeki huzursuzluk ve güvensizlik ortamının sürekli arttığını, homoseksüel, çarpık ve yoz ilişkilerin çok yaygın hale geldiğini, üst düzey örgüt mensuplarının hiçbir yasağı tanımadığını, buna karşı yasağa uymayan alt düzeydeki örgüt mensuplarına ise işkence uygulandığını, işkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanların ve kaçmak isteyenlerin arttığını, kaçamayanlar arasında ise intihar edenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğini belirttiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:51
  1. Terör örgütü PKK
  2. teslim olan PKK’lı terörist
  3. PKK'nın iğrenç yüzü
  4. PKK itirafçısı
  5. Terörle Mücadele

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