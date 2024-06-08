TESK Başkanı Palandöken: “Fiyatlardaki artış sahte para riskini de doğrudan arttırıyor”

Kurbanlık satışlarından yaklaşık 110 milyar lira olmak üzere bayramda 150-200 milyar lira arasında bir ciro beklendiği için sahte paraya karşı dikkatli olunması belirten Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda 847 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl fiyatlardaki artış nedeniyle yaklaşık 700 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesileceği öngörülüyor. Tahminen bu yıl sadece kesilecek kurbanlıklar için 110 milyarı gelir tahmin ediliyor. Öte yandan 9 günlük bayram, okulların karne tatiline ve yaz sezonuna denk gelmesiyle birlikte, berberden kuaföre, konfeksiyoncudan ayakkabıcıya, pastacıdan taksiciye kadar 415 meslek dalında hizmet veren tüm esnafımızda bayram haraketliliği var. Bayrama sayılı günler kala tatlı, şekerleme, kolonya, kıyafet, bayramlık, kurbanlık gibi alışverişler ile seyahatler için bilet satışları tüm piyasalarda hareketliliğin başlamasını sağladı. Çocukların karne hediyeleri, bayram ziyaretleri için yapılan alışverişler hem de tatil ve memlekete gitme planları kuranların eksiklerini gidererek esnafımızdan yaptıkları alışverişler ile bu bayram piyasaya 150-200 milyar TL para girmesi bekleniyor” diye konuştu.

“Dolandırıcılar dikkat çekmemek için özellikle kalabalık pazarları tercih ederek piyasaya sahte para sürüyor”

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurban pazarlarında ve çarşılarda sahte paraya karşı çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Palandöken, “Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nda 2,8 milyon küçükbaş ve 847 bin büyükbaş kurban satışı oldu. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen piyasada, kurban satış pazarlarında dolandırıcılar her zamanki gibi iş başına geçebilir. Dolandırıcılar dikkat çekmemek için özellikle kalabalık pazarları tercih ederek piyasaya sahte para sürüyor. Esnafımız ve kurban ibadetini yerine getirmek için alışverişe çıkan vatandaşlarımız hüsrana uğramamak için bu ayrıntılara dikkat etmeli. Bu süreçte de zabıta ve polis ekipleri denetimleri sıklaştırmalı” dedi.

“Banknotların fazla olması sahtekarları iştahlandırıyor”

Kurban fiyatlarındaki yükseliş ile beraber nakit olarak yapılan ödemelerde banknotların fazla olmasının sahte para riskini de arttırabileceğine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yıl Kurban Bayramı’nda piyasaya 150-200 milyar TL’lik para girmesi bekleniyor. Dolandırıcılar ise bayram öncesi başta canlı hayvan Pazar yerleri ile mahalle aralarına kurulan pazarları hedef olarak seçiyor. Bütün bir yıl boyunca gecesini gündüzüne katmadan çalışan, bir anne gibi hayvanlarına bakıp besleyen, büyük emekler sarf ederek hayvanını pazara getiren veya çiftliğinde satan üreticinin emeğinin boşa gitmemesi için sahte paraya dikkat edilmeli. Özellikle bayram arefesinde pazarlar iyice yoğunlaşıyor ve dolandırıcılar bu tarihlerde ortaya daha fazla çıkıyor. Piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcıların oyunlarını bozmak için vatandaş ve satıcı uyanık olmalı. Sahte para ayrıntıları iyi bilinmeli. Kolluk kuvvetleri arttırılmalı, kurban pazarlarında para sayma ve para kontrol makinesi bulundurulmalı” ifadelerini kullandı.