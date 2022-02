Tesbih namazı evde tek başına kılınır mı? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır, nasıl niyet edilir?

Tesbih namazı, bu gecenin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Hak ve son din olan İslam’a inanmış kutlu ve bahtiyar Müslümanlar için önemli günlerden birisi Miraç Kandilidir. Miraç gecesinde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v) Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya oradan da Rabbimiz’in (c.c) huzuruna çıktı. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı. Bunun için namaz Müslümanın miracıdır denilmekte. Yine miraçta Bakara Suresi’nin son iki ayeti (Ameneresulü) indirildi ve yine bu gecede Müslümanlara büyük müjde olan Allah’a şirk koşmayan bütün Müslümanların affedileceği müjdesi verildi. Af ve mağfiretin bol bol inanan kullarının üzerine yağdığı bu manevi günde ibadet ve dua edecek vatandaşlar nasıl namaz kılınacağını ve tesbih namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve ne zaman kılınır? Diyanet bilgisi ile Miraç Kandili’nde tesbih namazı kılınışı, duaları ve fazileti!

Tesbih namazı nedir?

Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır; Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.