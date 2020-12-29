Teröristleri İHA tespit etti 'Fırtına' alev kustu! Komando bitirdi
Barış Pınarı bölgesine sızarak terör saldırısı gerçekleştirmeye çalışan kalabalık terörist gurubu, pişman olmaya bile vakit bulamadan yok edildi. İHA’ların tespit ettiği teröristler önce Fırtına obüsleri ve toplarla ateş altına alındı, ardından komandolar operasyon düzenledi, 20 terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığının dün Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin etksiz hale getirildiği açıklamasının ardından operasyonun detayları da orta çıktı. Buna göre Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan kalabalık bir PKK/YPG’li terörist grubu belirlendi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan “nokta atışlarını” obüsler takip etti. En son bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Yapılan operasyonun ardından 20 teröristin imha edildiği açıklandı.
2 terörist tutuklandı
Şırnak’ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda ise gözaltına alınan 9 zanlıdan 2’si tutuklandı.