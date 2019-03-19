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Teröristlere büyük finans! İşte ABD'nin kalem kalem PKK'ya yapacağı yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak güvenlik güçleri için 745 milyon dolar, Suriye'de ise SDG ismini kullanan YPG/PKK ile diğer muhalif gruplara 300 milyon dolar destek fonu ayırdı.

19 Mart 2019 Salı 12:58
Teröristlere büyük finans! İşte ABD'nin kalem kalem PKK'ya yapacağı yardım

ABD'nin 2020 savunma bütçesinde, Irak ve Suriye'de eğit donat için ayrılan fonun detayları ortaya çıktı. Bütçe detaylarında, Irak güvenlik güçleri için 745 milyon dolar, Suriye'de ise SDG ismini kullanan YPG/PKK ile diğer muhalif gruplara 300 milyon dolar destek fonu ayrıldığı yer alıyor.

Ayrıca Suriye ile sınırı bulunan ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere de 250 milyon dolar tahsis ediliyor.

308 milyon doları Irak kuvvetlerinin eğitim ve silah ihtiyacına ayrıldı

Irak'a ilişkin tablolarda, 745 milyon doların 308 milyon dolarının Irak Terörle Mücadele Birlikleri, Özel Kuvvetler, Irak Ordusu, Irak Federal Polis Kuvveti, Acil Durum Müdahale Taburları, Enerji Güvenliği Polis Gücü ve Bölgesel Güvenlik Güçleri (Peşmerge)'nin eğitim ve silah ihtiyaçları için ayrıldığı görülüyor.

Belgenin ilgili kalemlerinde Irak'taki güvenlik güçlerine verilen silah ve ekipman arasında otomatik tüfek ile ağır ve hafif makineli tüfeklerin yanı sıra personel taşıyıcı araçlar, ambulans ve zırhlı araç taşıyıcıları bulunuyor.

Fonun 126 milyon dolarının operasyonel destek, 189 milyon dolarının lojistik destek, 28 milyon dolarının askeri üslerdeki tamir ve bakım işleri, 94 milyon dolarının ise silah, ara ve ekipmanın bakım ve tamirleriyle ilgili ihtiyaçlar için harcanacağı belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır silah yok

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın ağırlıklı olarak faydalanacağı 300 milyon dolarlık Suriye için eğit donat programı fonunda ise sağlanacak silah ve ekipman arasında ağır silahların bulunmaması dikkati çekti.

Bütçe belgelerinin Suriye ile ilgili kısmında, 173 milyon doların eğitim ve silah desteğine harcanacağı belirtildi.

Söz konusu fonda lojistik destek için 38 milyon dolar, alt yapı tamiratları için 48 milyon dolar ve operasyon idame ihtiyaçları için ise 32 milyon dolar ayrıldı.

Alınacak silahlar tablosunda sadece 3 bin AK-47 kalaşnikof marka otomatik tüfek yer aldı.

Bunların yanı sıra 10 milyon dolar değerinde mühimmat ve ilgili malzeme alınacağı bildirildi.

Diğer taraftan 173 milyon dolarlık fonun kalan kısmı ile taktiksel olmayan ve zırhlı personel taşıyıcılarının yanı buldozer, loder ve ekskavatörler alınacağı kaydedildi.

250 milyon dolarlık sınır güvenliği fonunun detayları yok

Diğer taraftan, Suriye ile sınırı bulunan ülkelerin sınır güvenliğine destek vermek üzere ayrılan 250 milyon doların detaylı açıklaması ve burada hangi ülkelerin kastedildiği belirtilmemesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:58
  1. Ordu
  2. Suriye
  3. ABD
  4. PKK
  5. YPG
  6. terör finansmanı

YORUM YAZ

  • Nazım ZenginNazım Zengin1 sa önce
    ABD denen vampiri ekonomik olarak bitirmeden dünya rahat yüzü görmez! Güçlü olmak zorundayız!
  • RızaRıza1 sa önce
    Adamlar açık açık destek veriyor bizimkiler hâlâ stratejik ortak, müttefik diyor , telefonla konuşuyor ABD başkanıyla olmaz, yanlış

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