Teröristler köy korucusunu şehit etti!
Terör örgütü PKK'lı teröristler Bingöl'de bir güvenlik korucusunu katletti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:23
Alınan bilgiye göre, Sancak beldesi Sudüğünü köyü Esenler mezrasında yaşayan güvenlik korucusu Ahmet Nebi dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.
Nebi'den haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Yapılan arama çalışmaları sonucu Nebi'nin cesedi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu.
PKK'lı teröristlerce katledildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için BingölKadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
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