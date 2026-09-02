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Dünya Terörist İsrail Gazze'yi açlıkla yok ediyor!
Dünya

Terörist İsrail Gazze'yi açlıkla yok ediyor!

Yeniakit Publisher
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Terörist İsrail Gazze'yi açlıkla yok ediyor!

Katil İsrail'in aralıksız sürdürdüğü abluka ve saldırılar, Gazze halkını tarihin şahit olduğu en ağır açlık krizlerinden birine sürükledi.


İsrail'in aralıksız sürdürdüğü abluka ve saldırılar, Gazze halkını tarihin şahit olduğu en ağır açlık krizlerinden birine sürükledi. Dünya Gıda Programı'nın (WFP) verileri, Gazze halkının üçte ikisinin acil seviyede açlıkla pençeleştiğini ve katil rejimin engellemeleri yüzünden durumun daha da korkunç bir hal alacağını teyit ediyor

Abluka fırınları bile hedef alıyor

Dünya Gıda Programı Filistin Direktörü Shaun Hughes, Gazze Şeridi’ndeki durumun son derece acımasız ve istikrarsız bir hal aldığını belirterek, İsrail'in hava saldırılarının ve bombardımanlarının şiddetlenmesine dikkat çekti. Hughes, bölgedeki fırınların yedek parça ve yakıt yetersizliği yüzünden ekmek çıkaramaz duruma geldiğini, terörist İsrail’in bu hayati ihtiyaç maddelerinin dahi Gazze'ye girişine engel olduğunu aktardı.

 

Yıl sonuna kadar açlık oranı yüzde 90'a çıkabilir

Bölgeye acil insani yardım ulaştırılamaması halinde felaketin eşi görülmemiş seviyelere ulaşacağını bildiren Hughes, yıl sonuna kadar Gazze nüfusunun yüzde 90'ının akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağı ikazında bulundu. İsrailli teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıların WFP depolarına da isabet ederek ağır hasara sebebiyet verdiğini kaydeden Hughes, bölge halkının ne ziraat yapabilecek ne de güvenli şekilde evine yahut iş yerine dönebilecek bir vasata sahip olmadığını ifade etti.

Batı Şeria'da Yahudi çetelerin terörü tırmanıyor

Hughes, dünyanın dikkatini Filistin'deki mezalimden uzaklaştırma tehlikesine işaret ederek Batı Şeria'daki baskıların da her geçen gün arttığını dile getirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi çetelerin estirdiği terör, uzayan askerî operasyonlar ve ağır hareket kısıtlamaları Filistinlilerin geçim kaynaklarını tamamen yok etti. Daha evvel kendi imkânlarıyla hayatını idame ettiren ailelerin dahi yardıma muhtaç hale geldiğini belirten Hughes, Batı Şeria nüfusunun dörtte birinden fazlasını teşkil eden yaklaşık 1 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

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