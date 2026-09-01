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Dünya Kanada’dan ABD’ye açık kapı! “Belki yeniden yakınlaşırız”
Dünya

Kanada’dan ABD’ye açık kapı! “Belki yeniden yakınlaşırız”

Yeniakit Publisher
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Kanada’dan ABD’ye açık kapı! "Belki yeniden yakınlaşırız"

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinin ciddi anlaşmazlıklar nedeniyle tıkandığını söyledi. Ottawa’nın yeniden müzakereye kapıyı kapatmadığını belirten Carney, ülkesinin ticari egemenliğinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Kanada ile ABD arasında yürütülen ticaret anlaşması görüşmeleri, tarafların temel başlıklarda uzlaşamaması üzerine çıkmaza girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Washington yönetiminin yaklaşımını eleştirirken, şartların değişmesi halinde müzakere masasının yeniden kurulabileceği mesajını verdi.

 

“Kanada egemen bir devlettir”

Toronto Star gazetesinin haberine göre Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada ile ABD arasındaki ticari gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Carney, ülkesi ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının çökmesinin "her biri kendi başına bir anlaşmayı engelleyecek kadar ciddi ve birikmiş sorunlardan" kaynaklandığını belirtti.

 

Washington yönetiminin, Kanada'nın diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları yapma kapasitesine kısıtlama getirmek istediğini savunan Carney, "Kanada egemen bir devlettir ve serbest ticaret anlaşmaları yapmak istediğimiz ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapabiliriz." dedi.

 

Müzakere aşamasında ABD'nin "sorunlu yaklaşım" sergilediğini kaydeden Carney, Ottawa yönetimi olarak, Kanada'nın temel sanayi kuruluşlarının "ABD sanayisinin fiilen yan kuruluşlarıymış gibi ele alınmasını" kabul etmeyeceklerine dikkati çekti.

 

Ülkesinin ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirten Carney, "Hiçbir zaman bir anlaşmaya vardığımızı düşünmedik ve sonlara doğru farklılaştı. Belki bir noktada tekrar yakınlaşırız." dedi.

Carney, ABD ile yeniden müzakerelere yönelik "açık kapı" bıraktıklarını kaydetti.

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