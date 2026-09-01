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Gündem Gezi kafasından akıllara zarar şamata! Polisin teknolojisini 'Şeriatçı drone' diye hedefe koydular!
Gündem

Gezi kafasından akıllara zarar şamata! Polisin teknolojisini 'Şeriatçı drone' diye hedefe koydular!

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Fatih surlarında ve Üsküdar sahillerinde halka açık alanlarda alkol tüketerek çevreyi rahatsız eden şahıslara karşı drone destekli uyarılar yapıldı. Ancak kamusal düzeni ve vatandaşın huzurunu hazmedemeyen malum Gezi kafası, polisin teknolojik denetimini akıl dışı hezeyanlarla hedef aldı.

Kamu düzenini ve huzurunu korumak amacıyla teknolojik imkanları devreye sokan Emniyet güçleri, İstanbul'un tarihi ve kamusal alanlarında denetimlerini artırdı. Fatih surlarında ve Üsküdar sahillerinde halka açık alanlarda alkol tüketerek çevreyi rahatsız eden şahıslara karşı drone destekli uyarılar yapıldı. Ancak kamusal düzeni ve vatandaşın huzurunu hazmedemeyen malum Gezi kafası, polisin teknolojik denetimini akıl dışı hezeyanlarla hedef aldı.

 

Rakı masasında kafa çekenlerin absürt bahanesi! "Şeriatçı drone" yaygarası kopardılar!

Sosyal medyada yuvalanan malum zihniyet, polisin meşru denetimini "yaşam tarzına müdahale" gibi asılsız kılıflara sokmaya çalışarak "Şeriatçı Drone" etiketi altında absürt bir yaygara başlattı. Geçtiğimiz yıl Fatih surlarında yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan vahşeti dahi polisin bugünkü huzur denetimlerine karşı manipülasyon malzemesi yapmaya kalkan fondaş kafa, kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerine saldırmak için yine rakı masasında delik aradığını bir kez daha tescilledi.

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Yorumlar

dayı oğlu

Alkolü bahane ediyorlar. Kuytu köşelerde birbirleriyle samimi ilgilenemedikleri için ağlaşıyorlar.
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