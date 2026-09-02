Otomobil devi ilk tam elektrikli modelini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri!

TASARIM VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ Görsel olarak içten yanmalı motorlu standart modelden ayırt edilmesi zor olan araç, elektrikli yapısını kapalı ön ızgarası ve aerodinamik jantlarıyla belli ediyor. Bataryalı bir SUV olmasına rağmen 900 milimetreye varan sudan geçme derinliği sunan model, arazi yeteneklerinden hiçbir ödün vermiyor.