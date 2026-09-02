Otomobil devi ilk tam elektrikli modelini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri!
Otomobil üreticisi Land Rover, ilk tam elektrikli modelini tanıttı. Yeni model 550 beygir gücü ve 536 kilometre menziliyle dikkat çekiyor.
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Otomobil üreticisi Land Rover, ilk tam elektrikli modelini tanıttı. Yeni model 550 beygir gücü ve 536 kilometre menziliyle dikkat çekiyor.
Land Rover bünyesinden ayrılarak kendi yolunu çizen Range Rover, merakla beklenen amiral gemisi modelinin tam elektrikli versiyonunu gün yüzüne çıkardı. Üretici ekibin 14 ay boyunca özel olarak geliştirdiği Range Rover Electric, markanın geleneksel lüksünü ve arazi kabiliyetini koruyarak yollara çıkıyor.
TASARIM VE İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ Görsel olarak içten yanmalı motorlu standart modelden ayırt edilmesi zor olan araç, elektrikli yapısını kapalı ön ızgarası ve aerodinamik jantlarıyla belli ediyor. Bataryalı bir SUV olmasına rağmen 900 milimetreye varan sudan geçme derinliği sunan model, arazi yeteneklerinden hiçbir ödün vermiyor.
İç mekanda ise tamamen sessiz bir yaşam alanı yaratmak adına yalıtım en üst seviyeye çıkarılırken, dileyen kullanıcılar için açılıp kapanabilen yapay motor sesleri de sisteme eklenmiş durumda. Geleneksel yapıya sadık kalan kabinde, dijital gösterge paneli ve yatay konumlandırılmış multimedya ekranının yanı sıra klasik bir vites topuzu da bulunuyor.
MOTOR GÜCÜ, MENZİL VE ŞARJ SÜRESİ Aracın ön ve arka akslarında yer alan iki adet elektromotor, toplamda 550 beygir güç ve 850 Nm tork üreterek dört tekerlekten çekiş sağlıyor. Ağırlığı 2,5 tonu aşan bu devasa SUV, 118.5 kWh kapasiteli bataryasıyla sıfırdan 100 km/s hıza sadece 4,5 saniyede ulaşıyor.
EPA standartlarına göre 536 kilometre menzil vadeden otomobil, 800V mimarisi sayesinde 350 kW değerine kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu teknoloji ile bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yalnızca 22 dakika sürüyor ve sadece 10 dakikalık şarjla 220 kilometre menzil elde edilebiliyor.
Yeni modelde kullanılan Entegre Çekiş Sistemi, arazi sürüşlerinde tekerleklerin kaymasını 50 milisaniye gibi kısa bir sürede engelleyerek üstün bir kontrol sağlıyor. Ayrıca akıllı tork yönlendirme sistemi ve 45 derecelik eğimleri aşabilen tek pedal modu ile zorlu arazi koşulları kolayca aşılabiliyor. Avrupa pazarında ön siparişe açılan Range Rover Electric modelinin Almanya satış fiyatı 163 bin 500 euro olarak belirlendi.
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