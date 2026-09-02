Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

YOLCU EKRANLARI KULLANILMIYOR Araştırma verilerine göre yolcu ekranına sahip araç sahiplerinin yüzde 35'i bu donanımı bir kez bile açmadığını belirtiyor. Her sürüşte bu ekranı düzenli olarak kullananların oranı yalnızca yüzde 6 seviyesinde kalırken, bu sistemlerde her 100 araçta 21,3 sorun bildirildi.