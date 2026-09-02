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Otomotiv
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Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, araç sahipleri gösterişli yol göstergelerinin yerine daha gösterişsiz ve hayatı kolaylaştıran özellikleri sevdiğini ortaya koydu.

#1
Foto - Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

Yeni araç sahiplerinin katıldığı kapsamlı araştırma, otomobil üreticilerinin geliştirdiği devasa bilgi-eğlence ve yolcu ekranlarının bekleneni veremediğini gösterdi. Sürücüler, karmaşık donanımlar yerine arka planda sorunsuz çalışan pratik özellikleri çok daha kullanışlı buluyor.

#2
Foto - Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

YOLCU EKRANLARI KULLANILMIYOR Araştırma verilerine göre yolcu ekranına sahip araç sahiplerinin yüzde 35'i bu donanımı bir kez bile açmadığını belirtiyor. Her sürüşte bu ekranı düzenli olarak kullananların oranı yalnızca yüzde 6 seviyesinde kalırken, bu sistemlerde her 100 araçta 21,3 sorun bildirildi.

#3
Foto - Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

Benzer şekilde geleneksel Seviye 2 sürüş destek sistemleri, daha karmaşık Seviye 2+ eller serbest sistemlere kıyasla kullanıcı deneyiminde daha yüksek puan topladı. Anahtarsız çalışan akıllı çalıştırma ve akıllı iklimlendirme sistemleri ise en az arıza kaydıyla zirveye yerleşti.

#4
Foto - Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

CADILLAC VE HYUNDAI ZİRVEDE YER ALDI Marka memnuniyeti sıralamasında 1.000 puan üzerinden 641 puan alan Cadillac premium kategoride birinci olurken, Genesis ve BMW onu takip etti. Geniş kitle pazarı kategorisinde ise Hyundai üst üste yedinci kez birinci sırayı elde etti.

#5
Foto - Meğer istekleri farklıymış: Her üç araç sahibinden biri bu özelliği kullanmıyor!

Kamera aynalar, dijital anahtarlar, kör nokta kameraları ve tek pedallı sürüş gibi işlevsel teknolojiler kullanıcı memnuniyetiyle öne çıktı. Araştırma sonuçları, araç sahiplerinin gösterişli ekranlardan ziyade sürüşü sessizce kolaylaştıran pratik özelliklere önem verdiğini kanıtladı.

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