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Dünya Son dakika! Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti: ABD, İran'ı vurmaya başladı
Dünya

Son dakika! Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti: ABD, İran'ı vurmaya başladı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Son dakika! Trump 'sert vuracağız' diye tehdit etmişti: ABD, İran'ı vurmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Sert vuracağız’ tehdidi sonrası ABD İran’ı vurmaya başladı. ABD ordusu “İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırılar başlattık” açıklaması yaparken İran basını da, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine saldırı düzenlendiğini doğruladı. Hürmez’deki Keşm Adası'nın çevresinde en az 5'ten fazla patlama sesi duyulduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'a yönelik bir askeri operasyon düzenleyeceklerini duyurmuştu. ABD ordusu İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırılar başlattı. Axios, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurduğunu duyururken İran basını da, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Hakan

Niye İsrail’i vurmuyor acaba İran sebep neri acaba
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