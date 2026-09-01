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Gündem Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu!
Gündem

Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu!

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Yunanistan'ı çıldırtan hamle! Türkiye Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etti, Mavi Vatan'a kilidi vurdu!

Türkiye tarafından yayımlanan yeni Navtex duyurusuyla birlikte, TÜBİTAK Marmara araştırma gemimiz tamamen Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan kritik bölgede bilimsel çalışmalarına başlıyor. Kastellorizo açıklarında 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülecek bu dev faaliyet, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını tavizsiz bir şekilde sahaya yansıtması olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını ve deniz yetki alanlarını koruma kararlılığını sahada fiilen göstermeye devam ediyor. Türkiye tarafından yayımlanan yeni Navtex duyurusuyla birlikte, TÜBİTAK Marmara araştırma gemimiz tamamen Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan kritik bölgede bilimsel çalışmalarına başlıyor. Kastellorizo açıklarında 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülecek bu dev faaliyet, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını tavizsiz bir şekilde sahaya yansıtması olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'I ÇILDIRAN "NAVTEX"

Yayımlanan yeni Navtex duyurusuyla TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi, Meis Adası açıklarında ve tamamen Türk kıta sahanlığı içerisinde kalan bölgede bilimsel çalışmalarına başlıyor. 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülecek faaliyetler, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarının sahada fiilen uygulanması anlamına geliyor.

 

ATİNA'DAN KARŞI ADIM GECİKMEDİ

Yunanistan ise bölgedeki yapıcı çalışmalara karşı alışılagelmiş haksız itirazlarını yineledi. Atina yönetimi, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında yürüttüğü araştırma faaliyetine karşı bir Navtex yayımladı. Yunanistan, Anadolu karasına sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası’nı gerekçe göstererek söz konusu bölgenin kendi deniz yetki alanı içerisinde olduğunu iddia etti.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere seyir emniyeti, meteorolojik tahminler, tehlike uyarıları ve çalışma sahaları hakkında bilgi veren uluslararası telsiz yayın sistemidir. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) standartlarına dayanan bu sistem, Türkiye’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanır. Navtex duyuruları, sadece teknik seyrüsefer bilgilerini duyurmakla kalmayıp, ülkelerin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını sahadaki faaliyetleriyle fiilen ilan etmelerinin de uluslararası hukuktaki en önemli araçlarından biridir.

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