Galatasaray'ın sürpriz transferi İstanbul'a geldi bile!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Bundesliga takımı Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten Bitshiabu'nun transferi hakkında yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BITSHIABU İSTANBUL'A GELDİ

Sarı kırmızılı kulübün, transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu İstanbul'a geldi. Bitshiabu'nun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

“AVRUPA'DAKİ EN İYİLERDEN BİR TANESİ”

El-Chadaille Bitshiabu, havalimanında GS TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok uzun ve engebeli bir yolculuktan geldik ama Allah'a şükürler olsun İstanbul'a vardık. Çok mutluyum şu anda burada, taraftarlarla buluşacağım, yeni ailemle buluşacağım. Onlarla tanışacağım için çok sabırsızlanıyorum. Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi olduğunu daha önceden de biliyordum."

LEIPZIG'DE 48 MAÇA ÇIKTI

2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'den transfer edilen Bitshiabu'nun Leipzig ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcu Alman takımında 48 kez forma giydi.