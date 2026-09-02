Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic mucizesi!

Juventus’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz kampı yapamayan Dusan Vlahovic, Beşiktaş’taki ilk idmanına 14 Ağustos’ta çıktı. Fiziksel eksiklerini kısa sürede kapatan Sırp golcü, 31 Ağustos’ta Çorum FK karşısında hat-trick yaparak yalnızca 18 günde formunun zirvesine ulaştı.

DAMGA VURDU

Beşiktaş’ın uzun uğraşlar sonunda 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Çorum FK maçında patlama yaptı. Siyah-beyazlı takım sahadan 6-2 galip ayrılırken, hat-trick yapan dünyaca ünlü Sırp golcü müsabakaya damgasını vurdu.

Kartal, Juventus’la sözleşmesi biten 26 yaşındaki Vlahovic’i Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun yoğun ısrarlarıyla renklerine bağlamıştı.

ITALIANO HEDEFİNE ULAŞTI

İtalyan hoca, Fiorentina’dan eski öğrencisi Vlahovic’in transferi için son derece ısrarcı olurken hedefine de ulaştı. Yetenekli golcü, Juventus’la sözleşmesi bittiği için yaz döneminde hazırlık kampı geçirmedi. Beşiktaş’a 13 Ağustos’ta transfer olan Vlahovic ilk çalışmasına ertesi gün çıktı.

İLK MAÇI ZALGIRIS'E

Vlahovic ilk maçını 20 Ağustos’ta İstanbul’da Kauno Zalgiris’e karşı oynadı. Litvanya’daki rövanşta 65 dakika forma giyen Sırp forvet, Alanyaspor deplasmanında yedekti ve 34 dakika sahada kaldı.

TRİBÜNLERİ MEST ETTİ

Vincenzo Italiano ilk 3 maçı golsüz geçen Vlahovic’e ligde ilk kez Çorum FK maçında 11’de forma verdi. Yıldız futbolcu da yaptığı hat-trick ile hem hocasını hem de tribünleri mest etti. Beşiktaş’ta ilk çalışmasına 14 Ağustos’ta çıkan Vlahovic sadece 18 gün sonra oynanan Çorum FK maçında hat-trick yapmayı başardı. Çok kısa sürede fiziksel açıdan takım arkadaşlarını yakalayan Sırp oyuncu form tutmayı da başararak, Fenerbahçe derbisi öncesinde herkesin yüzünü güldürdü.